AVASTA HAIGUS ÕIGEL AJAL! Naisi oodatakse taas rinnavähi sõeluuringule 

„Rinnavähki on võimalik avastada enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. Seetõttu on rinnavähi varajane avastamine ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt ning haigust saab edukamalt ravida,” ütles haigekassa esmatasandi teenuste peaspetsialist Made Bambus.