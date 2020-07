KUST LEIDA ABI? Vaata, mida teha, kui sa pole rahul perearstiga! 

Foto: Tiina Kõrtsini

Kui perearstilt on võimatu abi saada, tuleb arsti vahetada. Uut perearsti tuleks valida selle järgi, et tema teeninduspiirkond kattuks patsiendi rahvastikuregistri elukoha aadressiga. Perearsti nimistusse saab registreeruda kirjaliku avalduse alusel, mille patsient peab esitama perearstile. Perearst vastab avalduse esitajale seitsme tööpäeva jooksul. Perearstil on õigus keelduda uut inimest nimistusse võtmast, kui tema nimistule kehtestatud maksimaalne piirsuurus on ületatud.