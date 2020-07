SAA HAIGUSELE KIIRESTI JÄLILE! Seda vähiliiki on võimalik ennetada ja varakult avastada 

Emakakaelavähk on pahaloomuline kasvaja, mis on õigeaegselt avastatuna lihtsalt diagnoositav ja ravitav. Selle tõsise haiguse tekkepõhjuseks peetakse inimese papilloomiviirust ehk HPVd (human papilloma virus). HPV on kergesti nakkav viirus, mis levib inimeselt inimesele naha või limaskestade kokkupuutel. Uuringud näitavad, et 60% naistest esineb viirus juba viie aasta jooksul pärast suguelu alustamist, isegi siis, kui naisel on vaid üks partner.

HPV võib kaduda või areneda vähiks

Aga isegi siis, kui proovidest leitakse näiteks HPV16 või HPV18, ei maksa paanikasse sattuda. 80% naistest nakatub elu jooksul HPV kõrge riski genotüübiga, kusjuures kõige rohkem nakatunuid on noorte, 20–25aastaste naiste seas. Sageli ravib HPV viirusega nakatumise korral keha end ise, aga mitte alati.

Tõenäosus, et organismi immuunsüsteem hävitab viiruse pärast nakatumist paari aasta jooksul, on ligi 90%. Mida noorem on naine, seda suurem on tõenäosus, et immuunsüsteem on piisavalt tugev ja saab viirusest jagu.

Ratnik selgitab, et kui organism ei suuda viirust hävitada, on oht, et emakakaelas tekivad vähieelsed muutused. „HPV-infektsioon võib püsida aastaid ja siis kaduda või areneb paari aasta jooksul selliseks, kus esmased vähieelsed muutused on avastatavad.“

Vähieelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, samas on ka kiiresti arenevaid vorme, mistõttu tuleks end regulaarselt kontrollida.