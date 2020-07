NII PÜSIB KAUNIS JUME KAUEM! Need ained tagavad ilusa päevituse pikaks ajaks 

Suvel tuleks üle vaadata näohooldusharjumused, et kaitsta nahka tõhusamalt kuumuse ja kuiva õhu mõju eest. Suvel teevad muret naha kuivus, sest palava ilmaga kaotab keha rohkelt niiskust või vastupidi – häirivad liigne rasu ja ummistunud poorid. Samuti võivad probleemiks olla punetus, lõhkenud kapillaarid ja pigmendilaigud. Rasusel nahal võib suvekuudel tekkida vistrikke tavapärasest rohkem.

Nahk on keha esmane kaitsekiht välisärritajate eest. Näohooldusharjumused tuleb kohandada ilmale vastavaks, et hoida nahk terve ja särav. Muidugi teavad kõik, et nahka tuleb hoolikalt puhastada nii hommikul kui õhtul. Suvel aga võiks tavalisest aktiivsema rasu- ja higinäärmete töö tõttu puhastada nägu ka päeval. Naha värskendamiseks võib kaasas kanda puhastavaid meigieemaldusrätte või pisikese pudeliga termaalvett. Soovitatavad ei ole alkoholi sisaldavad puhastustooted – need võivad nahka veelgi kuivatada.

Suvel tasub eelistada kergema tekstuuriga tooteid. Kuivema naha jaoks tuleb kreemide koostises otsida hüaluroonhapet ja kollageeni, väga kuiva ja küpse naha korral on öösel hea kreemi all kasutada ka niisutavaid seerumeid. Rasusele või kombineeritud nahale sobivad kerged matistavad fluiidid/geel-kreemid. Ideaalne suvekreem sisaldab ka päikesekaitset!

Foto: Pixabay

Meikimisel tuleb eelistada kergeid BB- ja CC-kreeme või veel parem – mineraalpuudreid. Mida rohkem on nahal meiki, seda aktiivsem on rasu- ja higinäärmete tööja ja põletikuliste punnide tekke oht tõenäolisem. Tundliku nahaga inimestele on spetsiaalsed punetusvastase toimega BB- või CC-kreemid, mis sisaldavad naha katmiseks pigmenti ja päikesekaitset.

C-vitamiiniga seerum on näohoolduses samm edasi. C-vitamiin on võimas antioksüdant, mis neutraliseerib vabu radikaale ja tugevdab naha loomulikku kaitsesüsteemi. Seda on tingimata vaja ka naharakkudes kollageeni tootmiseks, aidates toetada nahastruktuuri ja ennetada vananemisilminguid. Lisaks tõstab C-vitamiin naha kaitsevõimet UV-kiirguse vastu. Pärast C-vitamiini seerumi kasutamist on nahk niisutatud ja särav. Oma peegeldava ja kapillaarse tugevadava toime tõttu on C-vitamiin abiks ka pigmendilaikude ja kuperroosse naha korral.