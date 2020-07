SALAKAVAL VIIRUS: 80 protsenti Eesti inimesi põdes koroonat ilma sümptomiteta 

Tartu Ülikooli korraldatud ja 11. mail alanud KoroSero-EST1 nimelise antikehade uuringu eesmärgiks on teha selgeks tegelik viirushaiguse läbipõdenute hulk Eestis. Praeguseks on lõpetatud vabatahtlike haaramine Tallinnas Järveotsa perearstikeskuses, kuid Saaremaal Kuressaares on uuritavate värbamine veel täies hoos. Statistikat koroonahaigete kohta Eestis on oodata septembris.