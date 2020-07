Teadusnõukoda soovitas suurürituste osalejate arvu tõsta väiksemas mahus 

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et teadusnõukoda pakkus omalt poolt väiksemaid numbreid. Põhjenduseks see, et kui näiteks klassikalise muusika kontserdil saab üsna lihtsalt kõiki reegleid järgida, siis hoogsamate pidudega on keerulisem, vahendab ERR-i uudisteportaal .

"Teadusnõukoda näeb probleemina neid üritusi, kus tahaks kaasa laulda ja kus ka alkohol on vabalt saadaval ja kus ka hääl tugevemaks läheb. See on pidude ja ürituste haigus. Niisugustelt kontsertidelt mitmes riigis see puhang ju pihta hakkas. Nii et seal tuleb vahet teha, missugune see üritus on ja võib-olla igal üritusel ei pea ju alkoholi olema. Võib-olla võiks hoopis alkoholi piirata," rääkis Lutsar.