TIIU TREENIB | Mõnus venitus pirnlihasele  

* Välja hingates kallutage ülakeha ettepoole. Kael on sirge. Olge selles asendis umbes pool minutit ja tunnetage ühes tuharas mõnusat venitust. See on pirnlihas, mis venib. Korralikul harjutajal hoiab see harjutus ära pirnlihase surve istmikunärvile.