Terviseamet: ööpäevaga lisandus kaks positiivset testitulemust 

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kaks positiivset testitulemust Harjumaale (Tallinna). Hetkel on terviseameti jälgimisel kaks perekondlikku kollet. Üks neist Tallinnas nelja inimesega ning teine nn Narva-Jõesuu kolle kuue inimesega (üks lisandus täna), mõlemal juhul toodi viirus sisse Venemaalt. Ühel tänasel juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata.

9. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi viis inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 391 COVID-19 haigusjuhtumit 378 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1894 inimest. Neist 1430 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,5 protsenti), 464 inimese puhul (24,5 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.