MEDITSIINI TULEVIK? Teadlased turgutasid siirdamiseks kõlbmatuid kopse õige üllataval moel! 

Columbia ja Vanderbilti ülikooli teadlased võtsid kuuelt ajusurnud patsiendilt kopsud, mida arstid siirdada ei soovinud, ning ühendasid need teadusliku katse käigus elavate sigadega. Juba 24 tunni jooksul oli märgata kopsude silmanähtavat paranemist, kirjutas New York Times.

Protseduuri edu järel uuritakse võimalusi doonorkopsude ühendamiseks otse saajatega, et nood saaksid hädavajalikud organid ise siirdamiskõlblikuks aidata. Tavapäraseks saamisest on meetod veel kaugel, kuid projektiga seotud teadlased on tuleviku suhtes optimistlikud.