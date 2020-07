Võimle silmalihased tugevaks! 

Eesti ainsa nägemisterapeudi, neuro-optometristi Karmen Johanssoni sõnul pole paljud teadlikud asjaolust, et tema üks silm ei tee teisega koostööd ehk silmalihased on nõrgad. Järjepideva trenniga saab aga nägemistaju toetada ja õppida taas korralikult kahe silmaga vaatama.

Karmen soovitab alustajatel silmi treenida võimalikult tihti, esialgu iga päev vähemalt pool tundi. Asi on nimelt selles, et pealtnäha lihtsad harjutused pole nõrkade silmalihaste jaoks tegelikult üldse lihtsad – nii mitmelegi ei taha näiteks kuidagi kahe pöidla vahele kolmas pöial tekkida.

«See on nagu jalgrattasõit – mida sagedamini mustrit kordad, seda paremini see kinnistub ja tuleb välja,» julgustab Karmen. «Kui esialgu üldse ei õnnestu, tee alguses harjutusi iga tund – pusi nii kaua, kuni kätte saad. Kui õnnestub, siis saavutatud oskus enam ei unune ja tuleb iga kord kiiremini. Kui selle saavutad, siis alles algab treening.» Eriti julgustav on seejuures Karmeni patsiendi aus ülestunnistus, et temal kulus kolmanda pöidla nägemiseks kolm nädalat igapäevast pusimist.

«Õppida kahe silmaga vaatama ei ole lihtne, aga nii hoiad nägemist kõrge vanuseni,» tõdeb nägemisterapeut.