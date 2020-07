Karmen Joller: meedikud päriselt hoolivad oma patsientidest, alternatiivravitsejad vastutust ei võta!  

Ta toob näiteks, et 2019. aastal puhkes Samoa saartel leetriepideemia, kus oli umbes 5700 haigusjuhtu ja 89 surnut, neist enamik alla 4aastased väikelapsed ja beebid. Arvestades riigi väiksust (rahvaarv u 200 000), nakatus iga viies beebi ja suri üks saja viiekümnest. Eesti rahvaarvu juures oleksid need numbrid umbes kuus korda suuremad.

"Lugesin just uudist sellest, et tuntud ajakirjanik alustab saatesarja vaktsineerimise väidetavast kahjulikkusest, tuues põhjenduseks argumendi, mille teadlased juba ammu mahukate uuringutega ümber on lükanud.

Eile ilmus Delfis artikkel sellest, kuidas teatud seltskond inimesi arvab, et sellerimahl ravib kõiki haigusi. Või MMS. Või Aloe Vera preparaadid. Või "õige" mõtlemine," kirjutab Joller ja lisab, et väärinfo levib sotsiaalmeedias kulutulena, põletades valusasti sageli just haavatavaid inimesi - lapsevanemaid (tegelikult lapsi), krooniliselt haigeid, lootusetult haigeid...