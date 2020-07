Eesti autistlike naiste ühing: vaktsiinid ei põhjusta autismi 

Artikkel pealkirjaga "Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate ühinguga koostööd alustav Carmen Pritson: mu sõbranna lapsel tekkis vaktsineerimise järgselt autism" eemaldati küll laupäeva hommikuks, ent jõudis sotsiaalmeedias palju ringleda.

Pärast artikli eemaldamist postitas Pritson sotsiaalmeediasse video, mis on praeguseks jõudnud 123 tuhande inimeseni. Endine saatejuht ütleb emotsionaalses klipis, et teda on tsenseeritud ning sõnas, et teatud küsimusi ei tohi Eestis esitada.

Pritsoni väide nagu vaktsiinid tekitavad autismi, ei pea paika, mille tõi välja ka üks vähestest siin tegutsevatest autistide eneseesindusorganisatsioonidest, Eesti autistlike naiste ühing.

"Autism ei ole haigus, vaid neuroloogiline erinevus, seetõttu ei saa seda ka ravida. Ka ei ole teaduslikult tõestatud sidet autismi ja vaktsiinide vahel. Küll on aga korduvalt tõestatud selle sideme puudumist," kirjutas organisatsioon Facebookis.

Postituses lisati: "Ebateadusliku valeinfo levitamine on autistidele kahjulik, sest see on halvustav ja patologiseeriv. Autistid ei ole ka “tombud” ning meie erinevused ning nendest tekkivad raskused on sageli tingitud pigem meisse suhtumisest, mitte sellest, et autismis endas midagi halba oleks."

Lisaks, nagu ka Delfi tõi välja, avaldas terviseamet sel aastal käsiraamatu, kuhu on koondatud peamised vaktsiinide kohta levivad valeväited.

Käsiraamatus seisab: "On räägitud ka "autismi epideemiast". Tõepoolest, autismispektri häire diagnoosiga inimeste osakaal on suurenenud, kuid see on tingitud peamiselt autismispektri diagnostiliste kriteeriumite olulisest laienemisest ning üldisest teadlikkuse suurenemisest. Autismispektri häire kujunemisel on väga suur roll geenidel, erinevate uuringute alusel 80 kuni 90 protsenti."