EKRE poliitik: kui autistid raviks autismi endast välja, kaotaksid nad töökoha ja erilise staatuse

"Kas teil piinlik ka on? Kas teil piinlik ka on, kuidas te meisse, autistidessse, suhtute? Kas teil on natukenegi häbi selle pärast, kui inetult te olete autiste siin sõnades kohelnud? Te olete meisse suhtunud kui vaktsiinikahjustusse. Samal ajal pole ühtegi tõendit, et mitteautism oleks tervislikum või poleks ise vaktsiinikahjustus, kuigi autismi ja vaktsiinide seotust ümber lükkavaid uuringuid on küll. Ainus argument, mis mitteautismi kasuks räägib, on see, et teid on rohkem. Kvantiteet. Mitte miski muu." (Tervet Soansi kommentaari saab lugeda ühingu postituse all kommentaariumis).