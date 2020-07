EKRE politiik: kui autistid raviks autismi endast välja, kaotaksid nad töökoha ja staatuse olla eriline 

Vaktsiinide vastases grupis läks selle peale teravaks aruteluks, kus mõned väitsid kindla veendumusega, et ikkagi vaktsiinid tekitavad autismi. "Ja tundub, et see liit pole mitte loodud selleks, et autiste aidata, vaid selle liidu on loonud need samad kes meile vaktsiinide kasulikkusestki räägivad," kirjutas üks inimene. Näiteks koroonaviiruse eitaja ning vandenõuteoreetik Jaya Kracht pidas autistlike naiste ühingu postitust hoopis "piinlikuks".