Kas august on ikka mädakuu? 

Usundiuurija Mare Kõiva sõnul tasub ka praeguses arenenud Eestis jätkuvalt meeles pidada vanu tarkusi. Üks neist on see, et augustikuu oma soojemate ilmadega on mädakuu.

Vanem ütlemine põhineb tarkadel tähelepanekutel, et juuli lõpust augusti keskpaigani paranevad haavad kehvasti, jalga astutud orgist areneb paise ning sõrme läinud pind läheb vihaseks ja paiste. Peale haavade võivad marjadki hallitama-mädanema minna.

Muidugi pole mädakuu sama ohtlik kui varem. Hoidiste vallas aitavad meid näiteks sügavkülmikud ning meditsiin ja haavaravi on suurte hüpetega edasi arenenud. Ent ometi tekib mõnikord siiski apteegiriiuli asemel vajadus käepärase lahenduse järele. Sel juhul tasub vanarahva tarkusi ikka meelde tuletada.