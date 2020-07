DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kõrva hügieeniõli parandab kuulmist? 

Kaubakeskuse saalis ei karju külmleti ääres keegi, seal on kiitmise raske töö ette ära tehtud Selveri ostujuhi ees. Ilma ühel või teisel viisil reklaamita kaubandus ei toimi. Ja neid viise ikka leidub, nagu nähtub meile tulnud kirjast:

Aitäh, päris terav teemaasetus, tundmatu professor tuntud lehega ühte patta ja mina kulbiliigutajaks. Katsume siis sotid selgeks saada. Kõigepealt, igasugune õli pehmendab kõrvavaiku. Nii et kasu võib reklaamitud kaubast ju olla, kas just 62 euro eest, aga eks see sõltub ka sellest, kui kalliks keegi oma kõrvu peab. Kuuldeaparaat on kümme korda kallim.

Et kõnealust professorit Google’i otsing ei avastanud, siis ilmselt sellist professorit ei ole. Nii et tootja või turustaja on selle täiesti kasuliku õli luuletanud võimalikele ostjatele huvitavamaks. Loominguline lähenemine, nagu reklaamide puhul ikka. Ega te ju ometi kõiki teisi reklaame sada protsenti ei usu. Näiteks et vanaema määrib põlve salviga ja kargab päev otsa ringi nii, et lapsed ega koerad ei jõua järele. Lehe toimetuses pole ka arstide konsiiliumi, kes annaks erialase hinnangu kõigele, mida reklaamida soovitakse.

Reklaami sisu eest vastutab reklaami tellija, hea tahtmise juures võite ju ta kohtusse kaevata, kas või selle salaprofessori asjus. Paraku ilma reklaamita ei ilmuks leht, ei oleks telet ega raadiot, sest reklaamiraha katab tootmiskulud. Rahvusringhääling on tõepoolest reklaamivaba, aga selle ülalpidamiseks kulub sadu miljoneid riigieelarvest. Ka Telelehte oleks võimalik toota reklaamivabalt, ainult siis maksaks ta teile umbes sama palju kui see kõrvaõli. Vaevalt et te selle hinna eest ostaksite neist kumbagi.

Mina vaatan reklaame kui huumorinurka. Seal on tihti päris vaimukaid leide. Tõe pähe ei võta ja ei muretse. Muretsen inimeste pärast, kes loevad artiklitest ainult pealkirju. Oli hiljuti mitmeleheküljeline intervjuu, milles ütlesin, et koroonal on kolm lainet. Esimene on haigus ise, mis kenasti vaibumas. Teine on majanduslik, mis alles algamas. Kolmas tuleb poliitiline – riikidesisene ja kuni riikidevaheliste suhete ümberjagamiseni. Ja et viirus tuleb sügisel tavaliste sesoonsete nakkuste standardpaketis, ei midagi enneolematut. Paraku mina ei pane artiklitele pealkirju, aga pealkiri oli, et oodake tsunamit. Mille kohta mul oli öeldud, et tuleb jah, pühib minema kõik lapiku maa elanikud ja vandenõuteooriate uskujad, kelle arvates maa kolme elevandi ja kilpkonna seljas seisab.