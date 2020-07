PEA KÄIB RINGI? Arst soovitab lihtsaid võtteid, kuidas seda vältida 

Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloogi Anu Hedmani sõnul põhjustab ajutist pearinglust vererõhu kiire langus, kui olete just püsti tõusnud. „Tegemist ei ole tõsise haigusega, aga kui sellele mitte tähelepanu pöörata, võib selle kordumine viia aju verevarustuse häireteni ning traumaatiliste kukkumisteni.“

Dr Hedmani sõnul saab vererõhu kiiret langust lihtsate võtetega ära hoida, kui on teada, mis olukorras need tekivad.

„Suvel on enamasti on põhjuseks kuum ilm ja palavusest tekkiv vedelikupuudus. Pearinglus või tekkida ka suurest kõhutäiest ja süsivesikuterikkast toidust, magusatest jookidest ja alkoholi joomise tagajärjel, füüsilisest ülepingutusest kombineerituna palavusega. Samuti pikast ühe koha peal seismisest või pikka aega liikumatus asendis olemisest,“ loetles dr Hedman.

Nähtust, kus pea käib lühikest aega ringi, nimetatakse ortostaatiliseks hüpotensiooniks. See ohustab enim suhkruhaigeid, hüpertoonikuid, Parkinsoni haigusega patsiente, kõhnemaid inimesi ning neid, kes on põdenud aju- ja südameinfarkti. Ostostaatilist hüpotensiooni võivad põhjustada ka ravimid, seda on sagedamini täheldatud vererõhuravi (aga ka muid ravimeid) saavatel inimestel.