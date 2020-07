DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas mõjutab magnetkäevõru vereanalüüsi? 

Kindlasti peaksite kordama, muidu jäätegi uskuma, et see magnetvõru midagi teie organismis muudab või mõjutab. Objektiivselt puudub sel igasugune toime, samuti nagu ümber randme kantaval punasel lõngal. Vähemalt meil siin ümmargusel maakeral. Aga usk on suur asi.

Ainult verelibled, tuimad tükid, ei oska nendest tervisevidinatest midagi arvata, nii et analüüside vastuseid ei mõjuta kaardipakk, pendel, võluvits ega – uskuge või mitte – isegi pulsikell. Ka see kõige kallim, mis on tõestuseks, et ega rikkus ei tähenda alati tarkust. Nii et abiks seegi.