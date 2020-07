NUTT, PEAVALU JA KAALUTÕUS: ekstreemdieetide pidajad räägivad suu puhtaks! 

„Ma arvan, et see ekstreemdieedi teema on praegugi aktuaalne, kuid seda tehakse ikkagi vähem kui näiteks kümme aastat tagasi. Nüüd räägitakse üha rohkem teadlikust ja tervislikust toitumisest ja saadakse aru, et ekstreemdieet ei ole ikkagi püsiv lahendus ega anna oodatud tulemusi pikema aja jooksul,“ räägib toitumisnõustaja ja -terapeut Elis Nikolai.