SÜNNIMÄRKE TULEB KOGU AEG JUURDE? Nahaarst räägib, millal peaks nende pärast muret tundma 

Sünnimärkideks nimetatakse rahvapäraselt pigmentrakkudest nahamoodustisi, mille korrektne nimetus on neevus, selgitab dr Ristal. "Sünnipäraselt on neevuseid vaid üksikuid, enamik neist tekib eluea jooksul. Seetõttu on nimetus sünnimärk ka mõnevõrra eksitav. Neevuste teke on eelkõige seotud geneetilise faktorite ja UV-kiirgusega."

Kas peaksin olema mures, kui mul tuleb palju sünnimärke juurde?

Millistel inimestel on tõenäolisemalt rohkem probleeme sünnimärkidega?

Riskid pahaloomulise pigmentkasvaja melanoomi tekkeks on suuremad eelkõige neil, kel lisaks neevuste rohkele arvule on perekonnas esinenud melanoomi, kes harrastavad päevitamist või on viibinud pikemalt lõunapoolsetes piirkondades omades seejuures heledat naha fototüüpi. Lisaks tuleks tähelepanelikum olla neil, kelle sünnimärgid on pigem suured, ebaühtlase värvuse või kujuga. Seejuures ei ole melanoomi eest kaitstud ka tumedama nahatüübi ja üksikute väikeste neevuste omanikud. Tähelepanu oma nahamoodustistele peaksid pöörama kõik inimesed.

Kuidas sünnimärke hooldada, millal ja kui tihti peaks nendega kontrollis käima?

Neevused ei vaja ülejäänud nahast muul moel erihooldust. Tähtis on vältida liigset UV-kiirgust, solaariumit ja päikesepõletusi kogu nahale. Seejuures ei ole kasu konkreetsete neevuste katmisest, näiteks neid päikese eest kaitseks kinni teipides, nagu tihti tehakse.