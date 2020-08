Keha Edukas kaalulangetaja: "Hakkasin lõpuks korralikult sööma ja kaotasin 21 kilo!" Katrin Helend-Aaviku, ajakiri Tiiu , täna, 14:24 Jaga: M

GALERII

Anne Reinhold peale kaalulangetust: "Olen kõigile naljaga öelnud, et ärge võtke alla, see on õudne katastroof – terve garderoob tuleb välja vahetada!" Foto: Hannes Dreimanis

Kaks aastat tagasi, kui 88 kilo kaalunud Anne Reinhold (57) ei jaksanud enam kolmandale korrusele koduukseni minna, mõistis ta, et nüüd on viimane aeg midagi ette võtta.