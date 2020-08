Arst vastab: miks mu kael nii koledasti ragiseb? 

Selliste helide põhjuseid võib olla mitu – alates vahel liigestes tekkivatest vedeliku liikumistest kuni luunaga hõõrdumisteni välja. Oluline on, kas need helid esinevad eraldi või mõne olulise sümptomiga koos. Näiteks valu liigeses, liigese turse, liikuvuse piiratus jne. Kui heli esineb iseseisvalt, ilma teiste süptomiteta, siis on kõigepealt soovitatav nende liigeste aktiveerimine, võimlemisharjutuste tegemine.