DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas liigesed võivad olla haiged ammu põetud borrelioosi tõttu? 

Kõige kindlam on ikkagi ettevaatlikkus, vastav riietus ja metsast tulles ihu ülevaatamine. Borrelioos võib olla pika peiteajaga ja paar kuud pärast puugihammustust välja lüüa. Hammustuskohas punane sõõr võib olla või mitte, enamasti ei panda tähele, aga haigus ise algab kõrge palavikuga, ja siis tasuks küll mälu pingutada, kas oli puugiga kokkupuudet. Ning arstile kindlasti ära mainida, sest lihtne vereproov annab kindla diagnoosi, muidu saab koroonakahtluse ja kaks nädalat koduaresti.

Iga haigus võib esineda kergemas ja raskemas vormis, puukborrelioos pole selles suhtes erand, omade kaugtagajärgedega, mille kohta selline küsimus:

Võib-olla on, võib-olla ei ole. Puukborrelioosil on tõesti olemas ka liigestevorm, mis tekitab liigestes kroonilise põletiku, aga seda esineb suhteliselt harva. Kindlasti määras arst täiendavad uuringud, sest esmane borrelioosiproov näitab ainult seda, et kunagi on borrelioosi põetud, muud ei midagi.

Borrelioosi tekitaja jätab organismi oma jälje, aga see ei tähenda muud, kui et ta on teie organismi külastanud. Sellega on nagu kurjategijaga, kes ammu pokri pistetud, aga näpujäljed on kuriteopaigal alles.