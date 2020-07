KAAL KÕIGUB ÜLES JA ALLA? Kui teed nii, jääb kaalulangus püsima! 

Sinu kõhus on väga palju baktereid. Kuid ära ehmata – need aitavad sul toitu seedida. Kuid kaalu kõikumine võib muuta kõhubakterite arvu ja liiki ning mõjutada tervist. Kõhubakterid mõjutavad kõike sinu kehas – alates südame tervisest kuni depressioonini.

Loobud rasvadest? Loobud süsivesikutest? Väldid gluteeni? Sööd vaid valgurikast toitu? Kui loobud teatud toidugruppidest, võib see tekitada kehas väga suuri probleeme. Ja mida ekstreemsemad on su valikud, seda suuremad probleemid võivad tekkida. Toit on meile hädavajalik, aga sa võid hakata tundma, et see on su vaenlane. Kui sa ei söö mitmekülgselt, võib sul jääda puudu vajalikest toitainetest, mis võib omakorda viia väga tõsiste tervisemuredeni.

Pikaajaline mõju

Teadlased pole ühel meelel, kuidas jo-jo dieedid mõjutavad tervist pikemas plaanis. Mõni arvab, et see pole üldse oluline. Teised aga väidavad, et see mõjutab kõike alates luudest kuni südamehaiguste ja isegi vähi tekkeni. Kui su kaal kõigub üles-alla, on midagi valesti. Ilmselt on aeg leida mingi tervislikum viis, et püsida tervislikus kaalus.

Foto: Tiina Kõrtsini

Õige mõtlemine