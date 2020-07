KOROONA TESTIMISPUNKTIS TÖÖTANUD ÕDE: kui tuleb kardetud teine laine, peame olema kaitsevahenditega paremini varustatud 

Seda, et kaitsekostüümis ja respiraatoris töötamine pole naljaasi, on kinnitanud nii arstid kui õed. „Vaatasin ja õppisin videote järgi isikukaitsevahendeid õigesti kasutama. Olen tänulik meditsiinilabori Synlab töötajale, kes jagas nõuandeid, kuidas säästa külmast ja desinfitseerimisvahenditest krõbedaks läinud käenahka. Harjusin ka respiraatoriga – pressib see ju vastu ninajuurt ja värsket õhku ei ole. Üks Saaremaal töötav füsioterapeut iseloomustas respiraatoriga töötamist kui treeningut kõrgmäestiku tingimustes. Organismil võtab sellest taastumine aega, sest meid ei ole selleks treenitud, eriti kui kanda respiraatorit 3–4 tundi mitu päeva järjest,” kirjeldab kooliõde harjumatuid tingimusi. Suur oli tema sõnul õnn, kui drive-in-töötajad said eriolukorra viimastel nädalatel näovisiirid, sest kõige krooniks rõhusid kaitseprillide sangad kõrvu.

Higistada või külmetada?

Omaette katsumuseks oli kogu selle varustusega töötada välitingimustes, sest testpunktis asuv telk oli mõlemast otsast avatud, et autod saaks sisse sõita. Kooliõde mäletab, et oli nii lörtsi-, vihma- kui ka rahepäevi. „Kui päike hakkas paistma, andis see rõõmu ja jõudu. Sain aru, kui mõnus on n-ö tubane töö ja kui raske nendel, kes töötavad välistes tingimustes aasta ringi. Riietumisel tuli olla ettenägelik. Jälgisin pidevalt ilmateadet ja mõtlesin, kumb on parem – kas higistada või külmetada,” naerab ta tagantjärele. Tegelikult jäid meditsiinitöötajatel mõnigi kord sõrmed külmast nii kangeks, et oli raskusi testikomplekti korgi lahti keeramisega. Oli õhtuid, kus ta koju minnes sulatas ja soojendas end esmalt kuumas vannis ja seejärel veel teki all.

Ettevaatusega viiruse vastu

Hirm ja teadmatus tekitasid omakorda pingeid. „Juba esimesel nädalal said otsa heade kaitseomadustega 3M respiraatorid ja toodi ühed teised, mille vastu meil esialgu puudus usaldus. Siis kandsime nende peal veel lisaks kirurgilist maski. Me ikka ka kartsime seda viirust,” tunnistab kooliõde nüüd. Mis siin imestada – koroonaviirusest teati vähe, seetõttu võis juhtuda, et ühel päeval uudistes välja öeldud info lükati juba järgmisel ümber. Kõige õigem tundus olla maksimaalselt ettevaatlik ja väga ettenägelik.

„Mõtlesin läbi liikumise tööle ja töölt koju, riietumise, esmased tegevused kodus, enne kui läksin kööki või pereliikmete juurde, ning muud põhivajadused,” kirjeldab kooliõde. „Mõtlesin läbi, kui palju võin enne tööd vedelikku tarbida – kaitsekombekat töö ajal testija ära võtta ei saanud. Kui tegin kuuetunnise valve, siis pärast koju jõudes oli pea vedelikupuudusest paks ja kurk kibe, sest tööl vett või kohvi ei julgenud juua.”