Hea nõu Taimetark Irje Karjus: astmat leevendavad punane ristik ja kaselehed Irje Karjus, ajakiri Tiiu , täna, 10:32 Jaga: M

Foto: Pexels

Astma kurnab keha, kuid metafüüsiliselt räägib astma seda, et hingelisel tasandil on tekkinud blokeeringud. Tavaliselt on see seotud armastusega – seda on liiga palju või liiga vähe. Ravimtaimedega saab keha ja hinge aidata.