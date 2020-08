Uus trend ilumaailmas – nahapaast 

Kuid just sellist nahapaastu meetodit kutsub üles aeg-ajalt järgima Jaapani holistiline ilufirma Mirai Clinical oma veebilehel miraiclinical.com. Paastust, mis hõlmab kõikide nahahooldustoodete vältimist peale päikesekaitsekreemide, on saanud internetis trend. Firma, kes seda propageerib, kinnitab, et sai idee arstiteaduse rajajalt Hippokrateselt (460–370 e. Kr).