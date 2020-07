MIDA NÄITAB VEREGRUPP? Spetsialist selgitab, miks see on oluline ja kas veregrupidieet toimib 

Mitmekesisus, see, et meil on antigeenidest nii palju variante, tuleneb sellest, et evolutsiooni kestel on praktiliselt kõik veregrupid olnud retseptoriks mõnele patogeenile. Evolutsiooni seisukohast on mõne antikeha olemasolu ja teise puudumine meile andnud säilimiseelise.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti Veidrad nimed, mida ma ette lugesin, on enamasti tulnud patsiendi nimest, kellel esimest korda vastavad antikehad avastati. Siin oleks ka sobilik mainida, et rahvasuus tuntud reesuskuuluvus on vana süsteem, eelmise sajandi 1940ndatel aastatel avastatud ja kinnitatud reesusmakaakidel sooritatud katsetega. Sealt ka nimi reesus.

Paarkümmend aastat hiljem aga selgus, et tegu ei ole üldse selle veregrupiga, kuid terminoloogiat ei hakatud enam ümber tegema. Tänapäeval loetakse korrektseks Rh, reesus aga tähendab makaaki.

Veregrupp on samamoodi päritav nagu juukse- või silmavärv, kõik muu, mis me oleme.

Jälle meeldetuletuseks kooliajast – meil on 46 kromosoomi ehk 23 paari ja igas paaris tuleb üks isalt ja teine emalt. Millises kombinatsioonis laps geenid pärib, on täiesti juhuslik. Ehk kui laps sünnib, siis on täiesti juhusliku valiku alusel meil kombinatsioonid sellest 330-st antigeenist, nii et võib öelda, et meie veregrupp on sama unikaalne nagu sõrmejälg. Õed ja vennad pole sarnased, me oleme oma veregrupi suhtes täiesti unikaalsed. Et kromosoome on kaks, on kogu meie geneetiline info duubeldatud, sama on ka veregrupi antigeenidega, neid on alati kaks. Kui sa saad mõlemalt vanemalt ühesuguse geeni, mis kodeerib seda ühesugust antigeeni, siis on meil kahekordses hulgas ühte. Ühesõnaga, saades ühesugused, on meil mõlemad olemas ja me oleme heterosügootsed.

Pooled või pisut vähemad sellest 330-st on sellised veregrupimarkerid, mis on paljudel inimestel, umbkaudu 70% olemas ja ülejäänud on sellised, kus üks paariline on ja teine on puudu ehk inimene on selles osas negatiivne. Sealt hakkabki tulema meie eripära, üks on negatiivne ühes osas, teine teises. Kui paneme kokku juba ainult need üheksa tähtsamat süsteemi, siis sealt tuleb suur hulk variatsioone.

Foto: Pixabay