Keha 19aastaselt hulgiskleroosi diagnoosi saanu: maailm kukkus kokku siis, kui pidin ennast kätega trepist üles vinnama Kadri Kuulpak , täna, 08:19 Jaga: M

HAIGUS VÕTTIS TÖÖKOHA: Kaisi Välja töötas viimati baristana, kuid koroonakriisi tõttu tuli inimene koondada ja valik langes haiguse tõttu temale. See neiut ei morjenda, sest füüsiline töö talle enam kaua poleks sobinud. Foto: Robin Roots

20aastane Kaisi Välja ei hüppa äratuskella helisedes kohe voodist välja. Ta liigutab käsi-jalgu. Seejärel kontrollib, kas jaksab voodist püsti tõusta. Kui öösel on olnud valud, jätkuvad need enamasti ka päeval. Siis on selline tunne nagu keha oleks kümme kilo raskem. Voodist tõusmine võib võtta tunni. „Hirmus on mõelda, et su oma keha reedab sind,“ ütleb Välja.