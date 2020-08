DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks põlv valutab? 

Kui haigus ei lase tööd teha, siis on ju loogiline, et tuleb vabad päevad võtta, olgu siis haiguslehega või kuidas kellelgi võimalik. Muidu läheb ainult hullemaks. Kui põlv ka koormusest puhates mõne päevaga ära ei parane, siis on seal juba midagi tõsisemat, nii et igal juhul oleks targem kohe arsti juures ära käia, mitte veel nädal aega oodata. Parem olgu üks asjata arstilkäik, kui asjatu venitamine.