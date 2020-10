PEAVALU TAGA VÕIB PEITUDA TÕSINE HAIGUS. Neuroloog selgitab, millal peas arstilt abi otsima 

„Otsi arstilt abi, kui valu tekib esimest korda, on tugev ning sellega kaasneb muid sümptomeid, nagu iiveldus, oksendamine, valguse- või helikartus, kuklakangestus, palavik. Pöörduda tuleks ka siis, kui peavalud muutuvad iga kord tugevamaks, kestavad järjest kauem ning kui lisandub muid sümptomeid – nägemishäired, tasakaaluhäired,“ rääkis dr Toomsoo.

„Peavalu võib anda märku ka esmasest insuldist. Väga alarmeeriv on nn ämblikvõrkkestaalune valu ehk kui peavalu on totaalne – seda tervisemärguannet tuleb tõsiselt võtta ning kindlasti arsti poole pöörduda,“ märkis dr Toomsoo.

Haiguseid ja tervislikke seisundeid, mille tõttu pea valutama hakkab, on poolesaja ringis, neist levinumad on kõrgvererõhktõbi ja aneemia, kõrvapõletik ja sinusiit, ravimata hambad ja silmaprobleemid. Kuid on ka elustiiliharjumusi, mis peavalu põhjustavad ja siin aitavad tervislikud eluviisid.