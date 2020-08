MIDA TEHA HAAVAGA? Nende vahenditega puhastades ja sidudes hoiad ära põletiku! 

Antiseptilistest vahenditest sobivad kõige paremini spetsiaalsed ained, mis ei tekita kipitust, näiteks tsetüülpüridiini (Asept, Pharmacare), oktenidiini/fenoksüetanooli (Octenisept), betaiinsurfaktandi/polüheksaniidi (Prontosan), povidoonjoodi (Braunol) ja mikroniseeritud hõbeda sisaldusega (Cicasilver) tooted. Need ained on antimikroobse ja põletikuvastase toimega ning sobivad nii väikeste pindmiste kui ka suuremate haavade puhastamiseks.

Vesinikperoksiid, alkohol, briljantroheline, jooditinktuur ja kaaliumpermanganaadilahus ei ole kõige parem valik, kuna need ained võivad kahjustada, ärritada ja kuivatada kudesid ning aeglustada haava paranemist. Lisaks häirivad need väikelapsi, kuna panevad vigastuskoha kipitama. Haava puhastamiseks ei sobi ka naha desinfitseerimisvahendid, näiteks Chemisept või Cutasept.

Kui haav on väga saastunud, vajab õmblemist või jookseb tugevalt verd, tuleb pöörduda EMO-sse või kutsuda kiirabi. Iseseisvalt on selliseid haavu üsna raske puhastada ning nendega toime tulla. Kõige mõistlikum on katta haav puhta lapiga, siduda ning pöörduda võimalikult ruttu arsti pole.

Foto: Pixabay

Väikeseid marrastusi või kriime ei pea siduma, need paranevad ise. Suuremate haavade korral on sidumine äärmiselt oluline. Haava on vaja siduda, et hoida haav mõõdukalt niiske. Haava paranemisel tekib noor sidekude ehk granulatsioonkude, mis sisaldab rohkelt verekapillaare. Niiske keskkond soodustab granulatsioonkoe normaalse kasvu ning kiirendab haava paranemist, vähendab infektsiooni ja armkoe tekke riski.