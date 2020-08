DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks keha sügeleb? 

Kui kahest suvekuust jutt, ja kui jätame kõrvale vana tõe, et kel ihu sügeleb, see sauna kütab – siis üsna tõenäoliselt on tegemist kuiva nahaga, mis on üsna levinud ealine probleem. Eriti kui päikest ja vett saanud – päikesega on selge, aga et ka vesi nahka kuivatab, see võib mõnele olla uudiseks. Kuivatab jah, sest peseb maha nahka kaitsva rasukihi. Nii et kreemitamist vajab see nahk.