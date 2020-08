Ööpäevaga lisandus kümme koroonapositiivset, Tartu ülikooli kliinikumi kuuel töötajal on viirus

„Kuna patsientide ja töötajate ohutus on peamine, on intensiivravi osakondade töö ümber korraldatud. Kliinikum on väga tänulik töötajatele, kes on saanud töökohustused ümber korraldada. Kliinikumi töötajatest on haigestunud 6 töötajat, neist keegi ei ole haigestunud töökohal,“ kommenteeris Seer.

Samal teemal Uudised Tanel Kiik koroonat eitavatele inimestele: „Tulge mõistusele! See ei ole okei.“ Õhtulehele teadaolevalt on ligi poolsada isolatsiooninõudega kliinikumi töötajat intensiivravi osakonnast ning ümberkorraldus intensiivosakonnas tuleb sellest, et väidetavalt on intensiivi kolmas osakond suletud. Praeguse info kohaselt ei ole ükski kliinikumi patsient koroonaviirusesse haigestunud.

Järgmised nädalad on otsustavad

Järgmised kaks nädalat on Eestis kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik need puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult.

Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik COVID-19 kahtlased saata testimisele.