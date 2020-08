KAHTLANE SÜNNIMÄRK KUBEMES? Selliste muutustega delikaatses piirkonnas tuleb minna kontrolli! 

Õde nendib, et delikaatses piirkonnas paiknevast sünnimärgist rääkiminegi tekitab vahel piinlikkust nii lapsel kui täiskasvanul, kuid kui olemasoleva neevuse puhul on toimunud mingisugune muutus, siis on kindlam olla valvas ja näidata seda arstile või väljaõppinud spetsialistile.

Uuring annab vastuse

„Nimetatud ABCD-reeglistiku puhul on tegemist juhtnööridega, milliste sünnimärkidega tuleks pöörduda dermatoloogi ehk nahaarsti juurde kontrolli," räägib Michelson. „Ühe või mitme tunnuse olemasolu ei ütle veel kindlalt, et tegemist on melanoomiga."

„Melanoomist on ohustatud inimesed, kelle lähisuguvõsas on esinenud naha pahaloomulisi kasvajaid, ning päikesekummardajaid, kelle melanoomiriski on suurendanud liiga intensiivne päevitamine või pidev solaariumi külastamine," hoiatab Michelson.

Foto: Martin Ahven

Esmalt saab sünnimärgikontrolli teha mitteinvasiivselt – dermatoskoopiaga. Vastuvõtul tehakse muret tegevast sünnimärgist või -märkidest spetsiaalse kaamera ehk dermatoskoobiga fotod ning edastatakse need arstile hindamiseks. Õde selgitab, et dermatoskoopilised pildid lubavad arstidel vaadelda naha kihte ning struktuure, mida palja silmaga ei näe või on raske hinnata.