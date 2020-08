DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks pulss on pidevalt kiire? 

Aga võibolla ei saanudki korda. Igal inimesel on oma vererõhunorm, mis tema südame-veresoonkonna jaoks optimaalne, ja ei pruugi olla sama, mis õpikutes kirja pandud. Veidi vanemal inimesel ongi vaja veidi kõrgemat rõhku, lupjunud veresoontest vere läbisurumiseks, et ajudeni jõuaks.

Milline nimelt on konkreetse indiviidi „töörõhk“, seda peaks otsustama perearst. Vajaliku verevarustuse tagamiseks on südamel põhimõtteliselt kaks võimalust – kas hoida süsteemis vajalikku rõhku või kui see pole vererõhuravimite tõttu võimalik, siis suurendada löögisagedust, et minutis läbi südame pumbatav vedeliku hulk oleks stabiilne ja piisav.