Keha KOGU AEG NÄLJANE? Siin on haigused ja seisundid, mis võivad selle taga peituda Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 07:00 Jaga: M

GALERII

Paljudel inimestel, kellel on stress, tekib isu millegi rasvase või magusa – või nende mõlema järele. Foto: Vida Press

Keha saab toidust energiat – seega on täiesti normaalne, et oled näljane, kui sa pole mõni tund söönud. Aga kui kõht on kogu aeg tühi, ka pärast söömist, võib tervisega midagi viltu olla.