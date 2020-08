KOROONANAKKUS WCst? Kui ohtlikud on avalikud tualetid? 

Päris ühest vastust sellele ei ole, räägivad nakkushaiguste spetsialistid Harvardi meditsiinikooli väljaandes. Sõltub konkreetsest olukorrast.

Kuna WC on siseruum, pole see sarnaselt teistele siseruumidele koroona mõttes päris ohutu koht. Risk nakatuda on küll suhteliselt madal, aga sõltub asjaoludest. Üks murekohti on õhk. Vee tõmbamine tekitab tualetipotis aerosoole, aga viirust võib leiduda ka väljaheites. See võib tunduda vägagi hirmutav, kuid teadlased ütlevad, et tualeti desinfitseerimine ja hea ventilatsioon aitavad selle vastu tõhusalt. Ühes uuringus aga selgus, et alati ei õnnestunud COVID-19 haigete väljaheitest viirust eraldada ja leitud osakesed polnud nakatamisvõimelised.

Foto: Erki Pärnaku

On olulisi seiku, mis teevad nakatumisohu WCs väiksemaks, kui see algul paistab. Teatavasti on nakatumisrisk madal, kui hoida distantsi ja lähikontakt on alla 15 minuti – muidugi, kui kõrvalseisja ei köhi ega aevasta. Kuna enamasti käiakse tualetis alla veerand tunni, siis töötab siin aeg inimese kasuks. Kuid pikemad vetsuskäigud soovitatakse teha siiski pigem kodus.

Väga oluline on muidugi see, kui palju inimesi on su lähedal. Samas pakub kaitset, et WC-kabiinid on seintega eraldatud.

Tõeliselt ohtlikud kohad