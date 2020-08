ARST INFARKTIST TAASTUMISEST: inimene teeb endale karuteene, kui arvab, et ta ei tohi haige südame tõttu enam midagi teha 

Infarktist taastudes on inimene väga nõrk, jõudlus on madal ning südamelihased on kahjustada saanud. Kuidas sellest seisundist taastusravi abiga välja tulla ja kui head on tulemused?

Noortel täiskasvanutel tuleb järjest sagedamini ette ägedat südameinfarkti ja nad on vähem vastupidavad tekkivale isheemiale ehk hapnikuvaegusele. Nende rakud on harjunud saama korralikult hapnikku ja isheemia tekkides kahjustub noorte südamelihas kiiremini ning suurema tõenäosusega tekivad pöördumatud muutused. Vanemaealistel, kellel on haigus kulgenud aeglaselt, on pidevalt taustaks vähene isheemia. Neil tekivad uued kollateraalid ehk väikesed veresoonekesed, mis varustavad keha umbunud põhiveresoonte asemel. Seetõttu taluvad nad paremini hapnikuvaegust ja infarktijärgsed muutused ei pruugi olla nii suured ja ulatuslikud.

Foto: Pixabay

Rääkides taastumisest, siis peale infarkti on inimene tõesti suhteliselt jõuetu. Südamelihas on läbi elanud suure šoki ning meil on vaja saada ta seisundisse, kus ta tagaks pumbafunktsiooni nii, et keha rakud saavad vajaliku verehulga. Selleks peab “pump” olema heas toonuses ehk lihas peab olema tugev. See saavutatakse ikka läbi aeroobse treeningu.

Kui patsient on seisus, et temaga võib hakata liikuma (peale infarkti juba umbes kuuendal päeval), saame sooritada koormustesti, mille abil paneme paika konkreetse jõudluse ning hindame optimaalse treeningpulsi.

Kui patsiendil on kaasuvaid haiguseid ning ta ei suuda ise edukalt liikuda, siis saame teha taastusravi haiglas. Kui vaja on ainult aeroobset treeningut, siis piirdume ambulatoorse taastusraviga. Ambulatoorse raviperioodi soovituslik pikkus on 12 nädalat, kaks korda nädalas kardiaalset treeningut. Antud perioodil südamelihase jõudlus taastub ja on tõenäoline, et saavutame hea tulemuse.