Tanel Kiik koroonat eitavatele inimestele: „Tulge mõistusele! See ei ole okei.“ 

Terviseameti hinnangul on SARS-CoV-2 kahenädalane haigestumusnäitaja kasvutrendis, eeskätt Tartu juhtumite arvelt. Viimase ööpäeva jooksul lisandus Eestisse 22 positiivset juhtumit.

Esimesena sai sõna Härma, kes teatas, et meil on haigestumine olnud viimastel nädalatel kasvutrendis. Peamised on kaks kollet Tartumaal, mis on Härma sõnul õnneks piiratud. Samuti üks kolle Virumaal. Ta lisas, et Eestis on üldiselt testide tegemine kasvanud.

„Nende kollete puhul on oluline, et nende nakkuste algus on meile teada. Üleüldine viiruseoht on üle-Eestiliselt ikkagi madal. Ma ütlen seda sellepärast, et meil on ainult kaks nakatunut, kelle puhul on viiruse päritolu teadmata,“ sõnas ta.

Maailma mõistes on Härma sõnul Euroopas suuremad kolded, mis kasvutrendile kaasa aitavad. Nendest üks karmimaid on Portugalis ja Härma sõnul saab sealset liigsuremust seostada ka kuumalainetega. Soomes, Lätis ja Leedus on Härma sõnul olukord üpriski stabiilne.

Härma paneb noorematele inimestele südamele, et haigena peab ikkagi kodus püsima. „Väljas käies peab hoidma head hügieeni ja vältima rahvarohkeid kogunemisi. See distantsi hoidmine peaks meil olema kogu aeg meeles. Kinnistest peokohtadest..kuna meil seal haigestumine kasvab, siis on see iga inimese enda teha, kui kiiresti me selle haigsetumise kontrolli alla saame.“

Testimise osas tunnistas Härma, et viimaste päeavdega on testitegijate hulk kasvanud. Samas ei ole ta nõus pakkumisega, et perearsti lüli testile minekust välja tõtta ja panna püsti kiirtestide punktid. Härma sõnul on praegu veel piisavalt võimalusi saada nii arsti kui ka arstita testima ja seda mõistliku aja jooksul.