OLED KODUKONTORIS TUBLISTI JUURDE VÕTNUD? 9 nippi, kuidas panna piir pidevale näksimisele!  

Foto: Pixabay

Selge see, et vahel on ennast raske tagasi hoida, kui kõik kiusatused on nii lähedal. Liiga palju ebatervislikku toitu võib panna kaalu kerkima. Aga ole teadlik oma harjumustest ja katsu ennast nende nippide abil siiski kokku võtta! Ja mis on eriti oluline – ära tee näksimise vältimisest või muust praegu kinnisideed. Lihtsalt hoolitse enda eest!