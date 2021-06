OLED VIIMASEL AJAL TUBLISTI KOSUNUD? 9 nippi, kuidas panna piir pidevale söömisele  

Piirangud, karantiin, kodukontor – paljude elu on viimaste kuudega pea peale pööratud ja kahjuks on töö kodukontoris süvendanud ka ebatervislikke harjumusi, näiteks pidevat näksimist ja söömist. Loomulikult on end raskem kontrollida, kui külmkapp on vaid mõne sammu kaugusel! Aga nii koroonapandeemia kui muul ajal kergitab pidev näksimine kaalu, paneb veresuhkrutaseme kõikuma ja võib viia isegi rasvumiseni.