Perearstid koostasid uuendatud tegevusjuhendi koroonaviiruse leviku vältimiseks   

„Arstidena tahame inimestele südamele panna, et igaüks vastutab oma tervise eest ise ning haigussümptomite ilmnemisel tuleb püsida kodus. Arst saab täpse diagnoosi panna alles pärast testi tulemuse selgumist ning see võtab aega – samas võib inimene olla juba nakkusohtlik,” selgitas Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller.

Ta meenutab, et kevadel suudeti üheskoos koroonaviirus kontrolli alla saada ja tänu sellele on suvi olnud imeline hingetõmbeaeg. „Praegu on aga aeg end uuesti kokku võtta ja pingutada. Tegelikult ei olegi ju vaja palju: kui kevadel pidid kodus püsima kõik inimesed, siis hetkel on eneseisolatsioon vajalik vaid neile, kellel on haigussümptomid. Üksteisest hoolides suudame ka seekord haiguse levikut vähemalt pidurdada, kui mitte peatada.”