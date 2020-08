Terviseamet: viimase ööpäevaga uusi positiivseid testitulemusi ei lisandunud

13. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kaheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 Covid-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.