DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas luumurruga võib õlut juua? 

Limps ja kali ei tohiks miskit halba teha. Ja mis lõbu see kipsis jäsemega ja jommis peaga ringi kakerdada, riskides uue trauma või olemasoleva süvenemisega, sellest ükski täie mõistusega inimene aru ei saa. Joomasena on muidugi jumalast savi, ainult see esimene pits võetakse ju ikka täie mõistuse juures. Kellel mõistust on. Kohustuslik ju pole.