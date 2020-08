SOOME KARMISTAB KOROONAREEGELID: nakatumiste arv on tõusuteel 

Soome avas möödunud esmaspäeval, 3. augustil Helsingis Vantaa lennujaamas koroona testimispunkti, kus on testitud Soome saabuvaid reisijaid, eeskätt neid, kel on haigussümptomid. Seni on olnud kõne all, et riskipiirkondadest Soome saabunud peaksid olema vabatahtlikult karantiinis ehk inimesed peaksid olema kaks nädalat kodus, vältides lähikontakte.