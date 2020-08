Uudised SOOME KARMISTAB KOROONAREEGLEID: nakatumiste arv on tõusuteel Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 14:33 Jaga: M

Häirekellana mõjus eelmisel nädalavahetusel Soome saabunud Skopje-lend, kust testid tuvastasid üle 20 nakatunu.(Pilt on illustratiivne) Foto: Vida Press

Soome valitsusel on kavas tugevdada meetmeid, et hoida koroonaviiruse levik kontrolli all – see tähendab eeskätt võimalust määrata inimesed kohustuslikku karantiini ja teha neile koroonatest kohustuslikuks, kirjutab Iltalehti.