Terviseameti ja PPA kontrollkäik Pärnu meelelahutusasutustes: ettevõtted peavad piirangutest kinni, inimesed mitte 

„Ligi kolm tundi kestnud aktsioonile kaasas politsei- ja piirivalveameti terviseamet ja hea meel on tõdeda, et enamik ettevõtteid näitasid üles koostöövalmidust ja olid pingutanud nakkusohutuse tagamiseks,“ ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. Aktsioonist võttis osa neli politseinikku.

„Samas oli mitme meelelahutuskoha ukse taha tekkinud sissepääsemist ootavatest klientidest suurem rahvamass, mis omakorda võib kaasa aidata viiruse levikule. Siin ongi väga oluline iga inimese panus viiruse leviku tõkestamisel. Vältige rahvarohkeid kohti, eriti kinnistes ruumides, sest seal on oht viirusesse nakatumiseks kindlasti suurem, kui vabas õhus või kohas, kus teistega on võimalik distantsi hoida. Järjekord ukse taga viitab juba sellele, et mõni asutus on saavutanud maksimaalse lubatud täituvuse,“ rõhutas prefekt.