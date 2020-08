Irja Lutsar Venemaa koroonavaktsiinist: teadusajakirjanduses pole selle kohta midagi 

Täna teatas Venemaa, et nad on töötanud välja maailma esimese Covid-19 vaktsiini. President Putin kinnitas, et tegu on tõhusa vaktsiiniga, mis moodustab stabiilse immuunsuse. Vaktsiini manustati juba riigipea ühele tütrele.

Maailma Terviseorganisatsioon palus eelmisel nädalal Venemaad järgida rahvusvahelisi juhendeid Covid-19 vaktsiini väljatöötamisel. Teisipäeval ütles WHO aga, et alustasid riigijuhtidega läbirääkimisi vaktsiini kontrollimiseks.

Praegu on WHO kiitnud heaks kuus vaktsiini, mis on jõudnud kolmanda faasi uuringuteni, mis hõlmavad laiemat inimeste testimist. Venelaste loodud vaktsiin, nimega Sputnik-V selles nimekirjas pole.

Ka Eesti tuntuim viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et laiem maailm ei tea selle kohta väga midagi.

"Arvatakse, et see on inaktiveeritud vaktsiin, mille on teinud Gamaleja Instituut. Kolmanda faasi uuringuid tehtud ei ole, tõenäoliselt on tehtud teise faasi uuringud, aga teaduskirjanduses mitte midagi küll ei ole," kommenteeris Lutsar ERR-i uudisteportaalile.

Putini kirjelduste kohta, kuidas ta tütrele tehti kaks doosi vaktsiini, kommenteeris ta, et kaht vaktsiinidoosi järjest ei tehta.