Uudised TEADLASED KAHTLEVAD: Venemaa koroonavaktsiin tekitab hämmingut ja ohutunnet Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 16:59 Jaga: M

Moskva Nikolai Gamaleja nimelises Mikrobioloogia ja Epidemioloogia Instituudis välja töötatud vaktsiin on saanud heakskiidu vaatamata sellele, et III faasi kliinilised uuringud on lõpule viimata. Foto: Vida Press

President Vladimir Putin kuulutas äsja, et Venemaa annab esimese riigina maailmas kasutusloa seal loodud koroonaviiruse SARS-CoV-2 vastasele vaktsiinile. Uudis on tekitanud maailma teadusavalikkuses tõsiseid kahtlusi ja ohutunnet.